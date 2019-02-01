لحظة نجاة سيدة من الدهس تحت عجلات شاحنة – فيديو

2019/02/01 | 14:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نجت سيدة من الموت بأعجوبة دهسا تحت عجلات شاحنة، وذلك أثناء توقفها على جانب الطريق وفجأة عاد السائق بشاحنته للخلف دون النظر إلى جانب الطريق.

أظهر مقطع الفيديو الذي تم تصويره في محافظة جيانغسو الصينية، السيدة التي كانت مشغولة بتصفح هاتفها الجوال أثناء توقفها على جانب الطريق، حيث يبدو أنها تنتظر قدوم حافلة لتستقلها، وفجأة ظهرت شاحنة تعود للخلف لتدهس الأخيرة وتسقطها أرضا.

ووفقا لموقع لايف ليم، من حسن حظ السيدة نجت من الدهس تحت عجلات الشاحنة، حيث ابتعدت على الفور من أسفل الشاحنة، ووقفت على الفور وعلامات الصدمة والفزع عليها، وتوقف السائق بعد أن رأى الأخيرة في المرآة.

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