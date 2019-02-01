غارات جوية مكثفة لقوات التحالف على مواقع الحوثيين استعدادا لعملية عسكرية

2019/02/01 | 14:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مراسل الغد بقيام التحالف العربي بغارات جوية مكثفة على مواقع المتمردين الحوثيين خلال الـ48 ساعة الماضية استعدادا لمعركة قادمة قد تخوضها القوات المشتركة والتحالف العربي.

وأشار مراسلنا إلى أن الغارات استندت إلى معلومات استخباراتية دقيقة لتجنيب المدنيين أضرار العمليات العسكرية.

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن أنه استهدف موقعا لتخزين وتجهيز الطائرات بدون طيار التابعة لميليشيا الحوثي شرق صنعاء.واضاف التحالف أن الاستهداف يتوافق مع القانون الدولي الإنساني، مشيرا إلى أنه اتخذ إجراءاته لحماية المدنيين في الموقع.

مزيد من التفاصيل مع مراسل الغد في الحديدة محمد المغاربي مع الإعلامية يارا حمدوش

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