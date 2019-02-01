محافظ بغداد يؤكد عدم انتمائه لاي فصيل مسلح

2019/02/01 | 14:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد محافظ بغداد المهندس فلاح الجزائري، اليوم الجمعة، عدم انتمائه لاي فصيل مسلح، مشيراً إلى أن كل ما يشاع بهذا الخصوص غير صحيح وانه ضمن تحالف دولة القانون منذ انتخابات 2013 وتم ترشيحه الى منصب محافظ بغداد كونه ضمن هذا التحالف.

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