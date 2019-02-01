الاتحاد الوطني والديمقراطي يجتمعان لبحث تشكيل الحكومة الجديدة باقليم كردستان

2019/02/01 | 14:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن المتحدث باسم الاتحاد الوطني الكردستاني، الجمعة، عقد اجتماع بين الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني لتشكيل الحكومة الجديدة لاقليم كردستان.

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