أكبر صندوق معاشات بالعالم يُسجل خسائر 136مليار دولار بـ3 أشهر

2019/02/01 | 14:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: سجل أكبر صندوق معاشات في العالم خسائر قياسية في 3 أشهر، حيث أن تدهور أداء الأسهم العالمية خلال الربع الأخير من 2018 اجتاح فئة الأصول التي تشكل نحو نصف استثمارات الصندوق.





وأعلن صندوق استثمار المعاشات التقاعدية الحكومية الياباني اليوم الجمعة أنه سجل خسائر بنحو 9.1% ما يعادل 13.8 تريليون ين (136 مليار دولار) في الفترة من أكتوبر وحتى ديسمبر الماضي.





وأوضحت البيانات أن أصول السندات المحلية كانت الأسوأ أداءً من حيث وتيرة الانخفاض حيث شهدت تراجعاً بنحو 28.2%، ثم الأسهم الأجنبية بنسبة 24.3%، وبعد ذلك الأسهم المحلية بنحو 23.7%.





وفيما يتعلق بقيمة دخل الاستثمار من الأسهم المحلية فتراجع بمقدار 7.7 تريليون ين وهو أدنى مستوى منذ الربع الرابع لعام 2008، أما دخل الاستثمار في الأسهم الأجنبية فهبط بمقدار 6.9 تريليون ين وهو أقل مستوى منذ الربع الثالث لعام 2007.





وفي الربع الرابع من 2018 هبط مؤشر "توبكس" الياباني بنحو 18% مُسجلاً أكبر وتيرة هبوط منذ 2008، في حين أن مؤشر "ستاندرد آند بورز" تراجع بنسبة 14% وهي أكبر وتيرة منذ 2001.





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