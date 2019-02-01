زيادة أرباح

2019/02/01 | 14:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: ارتفعت أرباح شركة "سوني" بأقل من التوقعات خلال الربع المالي الثالث للشركة، لكنها سجلت تراجعاً في الإيرادات.





وأظهرت نتائج أعمال شركة التكنولوجيا اليابانية اليوم الجمعة أنها سجلت صافي أرباح بقيمة 428.69 مليار ين (3.94 مليار دولار) في فترة الأشهر الثلاثة المنتهية في ديسمبر الماضي، مقابل صافي أرباح بقيمة 295.89 مليار ين في فترة المقارنة من 2017.





وعلى مستوى الأرباح التشغيلية فإن "سوني" أعلنت زيادتها في الربع الرابع من العام الماضي عند 376.98 مليار ين (3.46 مليار دولار)، مقابل 350.83 مليار ين في نفس الفترة من العام السابق لها.





وكانت توقعات المحللين أشارت إلى أن أرباح "سوني" التشغيلية سترتفع إلى 383.67 مليار ين.





أما فيما يتعلق بإيرادات شركة التكنولوجيا اليابانية فانخفضت عند مستوى 2.40 تريليون ين في الربع المالي الثالث للشركة، مقابل 2.67 تريليون ين خلال نفس الفترة من 2017.





وأرجعت "سوني" سبب انخفاض الإيرادات إلى تراجع مبيعات منتجات الموسيقى والترفيه المنزلي عند مستوى 388.82 مليار ين، في مقابل مستوى 428.84 مليار ين في نفس القترة من 2017.





كما انخفضت إيرادات "سوني" من أعمال أشباه الموصلات عند 230.32 مليار ين في الأشهر الثلاثة المنتهية بنهاية العام الماضي، في مقابل 373 مليار دولار في الفترة نفسها من 2017.





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