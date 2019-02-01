ممثل المرجعية يحذر من التلفيق والتزوير عبر وسائل التواصل الاجتماعي

2019/02/01 | 14:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر ممثل المرجعية الدينية العليا، الجمعة، من خطورة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بالتلفيق والتضليل والتزوير، وحث على عدم التسرع في نقل كل ما ينشر من اخبار كاذبة وكتابات باطلة وملفقة، ودعا إلى الحوار والتفاهم والتكافل بين ابناء المجتمع.وقال عبد المهدي الكربلائي، خلال خطبة صلاة الجمعة في كربلاء التي تابعتها وكالة النبأ الاخبار، إن "من جملة هذه الظواهر المجتمعية هو الافتراء وتلفيق الاخبار ونشرها والقول بغير علم".

وأضاف، أن "من كان اللسان او القلم صادقا في لهجته وامينا في نقل الحقائق أمكن ان يكون رائد لخير وصلاح المجتمع، واما ان كان وسيلته الخداع والكذب والتزوير سواء في نقل الحقائق حين اذ سيكون رائدا للشر".

وأوضح، أن "من السلوكيات والاخلاقيات التي انتشرت في الفترة الأخيرة هي ظاهرة التلفيق والخداع ونشر هذه الأمور عبر قنوات فضائية او عبر وسائل التواصل الاجتماعي".

وأشار الى، أن "وجود هذه الظاهرة أصبحت ظاهرة مجتمعية خطيرة تهدد الكيان للفرد والمجتمع ولابد ان نكون أكثر حذرا".



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