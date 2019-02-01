دعوات برلمانية لحماية الصناعة الوطنية من إعفاء بعض السلع المستوردة من الرسوم الجمركية

2019/02/01 | 14:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو - أربيل

طالبت النائبة عالية نصيف رئيس الجمهورية، برهم صالح، بالتدخل وحماية الصناعة الوطنية من الكارثة التي تتعرض لها والمتمثلة بإعفاء مئات الأصناف من السلع المستوردة من الرسوم الجمركية .وقالت في بيان حصلت شبكة رووداو الإعلامية على نسخة منه، اليوم الجمعة، إن: "جميع دول العالم تتقاضى رسوماً جمركية عن أبسط الأشياء الداخلة إليها، حتى أن بعض الدول تتقاضى رسوماً عن الهاتف المحمول الشخصي في حال بقاء الضيف على أرضها أكثر من أربعة شهور، وإذا لم يسدد المبلغ يتوقف خط هاتفه، في حين أن العراق سوق مفتوح أمام الجميع بلا رسوم ولا حساب، ثم تشكو الحكومة من عجز الموازنة وتلجأ الى القروض الخارجية".وأوضحت نصيف أنه: "من أهم أسباب دمار الصناعة الوطنية وعدم قدرتها على منافسة السلع المستوردة من حيث الأسعار هو عدم فرض رسوم جمركية على المستورد، على غرار كارثة إعفاء الأردن من الرسوم الجمركية على 371 مادة معظمها تصنع في العراق، ابتداءاً بالأسمنت والمرمر والأصباغ وانتهاءاً بمواد تافهة كالعلكة ".وتابعت نصيف :" هل الحكومة راضية عن انهيار الصناعة الوطنية وإغراق السوق العراقية بالسلع المستوردة المعفاة من الرسوم الجمركية على حساب المنتج الوطني؟ أليس من واجبها حماية المنتج الوطني والسعي لإنعاش الصناعة الوطنية وتقوية الاقتصاد العراقي بدلاً من المساهمة في تدميره؟" .وشددت على "ضرورة تدخل رئيس الجمهورية لحماية المنتج الوطني وإيقاف التخبط في إعفاء السلع المستوردة من الرسوم الجمركة والعمل قدر الإمكان على إنقاذ الصناعة الوطنية ودعم المنتج المحلي من خلال الاستعانة بلجان من الخبراء الاقتصاديين ووضع خطط مناسبة بهذا الخصوص".

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