توقيع مذكرة تفاهم بين روسيا وسوريا في مجال جديد

2019/02/01 | 14:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير الصناعة السوري، محمد معن جذبة، إن بلاده تطمح للنهوض بالصناعة الوطنية عبر مشاريع استراتيجية مع دول صديقة.وذكر الوزير، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"

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