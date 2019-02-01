2019/02/01 | 14:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / التربية: توزيع اجهزة كشف الغش الالكتروني في المراكز الامتحانية

01/02/2019 14:37:00 PM |

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واع / بغداد / ز .أ

اعلنت وزارة التربية، الجمعة، توزيع اجهزة كشف الغش الالكتروني في المراكز الامتحانية، واستنفار جهودها لانجاح سير الامتحانات التمهيدية.

وذكر بيان لمدير العلاقات والاعلام بوزارة التربية، فراس محمد حسن تلقته ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) إن "المديرية العامة للتقويم والامتحانات باشرت بتوفير جميع اللوازم الفنية واللوجستية لانجاح سير العملية الامتحانية للامتحان التمهيدي للطلبة الخارجيون ، وتمثلت الاجراءات الاستباقية بتهيئة الوسائل المستخدمة في القاعات الامتحانية وادامتها وصيانتها بما في ذلك توفير كاميرات المراقبة واجهزة التشويش الخاصة بالغش الالكتروني والعصى الكهربائية والمغناطيس ، فضلا عن تهيئة اجهزة مكبرة الصوت التي عملت الوزارة على تجهيز المراكز بها مسبقا".

وأضاف حسن، أنه "تم التوجيه الى مدراء المراكز والقاعات الامتحانية بفتح خاصية البلوتوث داخل القاعات الامتحانية، بالاضافة الى التاكيد على ارفاق استمارة المتابعة الاشرافية الى مراكز الفحص مع الرزم الامتحانية".

وأوضح، ان "الوزارة وجهت مدراء المراكز بالعمل على تفتيش الطلبة قبل دخولهم القاعات الامتحانية للحفاظ على سيرها بشكل طبيعي بعيدا عن اي خرقا يربك الطلبة لمحاربة الغش الامتحاني، ومن المؤمل ان يباشروا بالامتحان يوم الاحد الموافق الـ3 من شباط الجاري".

يذكر ان الوزارة كانت قد اعلنت عن تقديم اكثر من 85 الف متقدما للامتحان التمهيدي في مديريات التربية في بغداد والمحافظات في جميع المراحل الدراسية المنتهية وتم تهيئة المقاعد والبطاقات الامتحانية مبكر".

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