الوكالة الأميركية للتنمية توقف مساعداتها في الضفة وغزة

2019/02/01 | 14:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مسؤول أميركي الجمعة إن الوكالة الأميركية للتنمية الدولية أوقفت جميع مساعداتها للفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة.والقرار مرتبط بمهلة

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