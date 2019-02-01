بحثا عن أصدقاء.. البشير يعيد فتح الحدود مع إريتريا

2019/02/01 | 14:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الرئيس السوداني عمر البشير الخميس إعادة فتح الحدود مع إريتريا، بعد عام من إغلاقها؛ في محاولة -على ما يبدو- للبحث عن

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