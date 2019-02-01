ترامب يتلقى صفعة من مجلس الشيوخ على خلفية قراره الانسحاب من سوريا

2019/02/01 | 14:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجّه مجلس الشيوخ الخميس صفعةً للرئيس الأميركي، إذ صوّت بغالبيّة كبيرة على تعديلٍ ينتقد قرار دونالد ترامب سحب القوّات الأميركيّة من سوريا،

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