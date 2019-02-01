ارتفاع مخزونات المصانع البريطانية بأسرع وتيرة بـ27 عاماً استعداداً للبريكست

2019/02/01 | 15:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: ارتفعت مخزونات المصانع في المملكة المتحدة بأسرع وتيرة في نحو 3 عقود خلال الشهر الأول من 2019، ما يسلط الضوء على حالة عدم اليقين المحيطة بالبريكست.





وأظهرت بيانات صادرة عن مؤسسة "ماركت" لمديري المشتريات الصناعي في بريطانيا، اليوم الجمعة، أن تخزين البضائع في مستودعات الجملة سجلت أسرع وتيرة منذ بدء السجلات قبل 27 عاماً مضت.





وتأتي الزيادة القوية في مخزونات المصانع مع توسع أحجام المشتريات خلال يناير الماضي إلى أقصى مستوى منذ نوفمبر 2017، بحسب مؤسسة الأبحاث "ماركت".





وأشار المسح إلى أن الشركات أبلغت بأن استعدادات البريكست أدت إلى زيادة حادة في كل من نشاط الشراء وتخزين المدخلات في المستودعات.





وبحسب البيانات، فإن مؤشر مديري المشتريات الصناعي في المملكة المتحدة تراجع لأدنى مستوى في 3 أشهر خلال يناير الماضي كما سجل الإنتاج الصناعي أسوأ قراءة منذ استفتاء البريكست.





وبحلول الساعة 10:28 صباحاً بتوقيت جرينتش، تراجع الجنيه الإسترليني مقابل العملة الأمريكية بأكثر من 0.3% ليسجل 1.3065 دولار.





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