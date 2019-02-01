أمريكا | مشروع قرار بالكونغرس ضد الانسحاب من سوريا

2019/02/01 | 15:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دفع عددٌ من المشرعين الأميركيين في مجلسِ الشيوخِ مشروعَ قرارٍ رمزيٍ يُحذرُ إدارةَ الرئيسِ دونالد ترامب من عواقبِ انسحابِ الولاياتِ المتحدةِ المبكرِ من سوريا وأفغانستان

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