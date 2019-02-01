2019/02/01 | 15:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت قيادة شرطة الديوانية أن يكون اغلاق المقاهي (الكوفي شوب) في الساعة الثانية عشرة ليلا بدلا من الساعة الحادية عشرة وذلك بالنظر للمناشدات الكثيرة التي

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالنظر للمناشدات الكثيرة.. شرطة الديوانية تقرر اغلاق المقاهي الساعة 12 ليلا) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالنظر للمناشدات الكثيرة.. شرطة الديوانية تقرر اغلاق المقاهي الساعة 12 ليلا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).