اعتراف مفاجئ لنجم منتخب اليابان قبل نهائي آسيا

2019/02/01 | 15:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعترف يوتو ناجاتومو لاعب منتخب اليابان بأن المنتخبين الذين وصلا إلى نهائي كأس آسيا يعانيان من الإجهاد لطول مشوار البطولة.وشهدت النسخة الحالية لبطولة كأس آسيا

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