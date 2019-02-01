2019/02/01 | 15:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / النفط تعلن عن مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام والايرادات لشهر كانون الثاني

01/02/2019 14:55:00 PM |

عدد القراءات : 12

واع / بغداد / ز .أ

أعلنت وزارة النفط، الجمعة، عن مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام والايرادات المتحققة لشهر كانون الثاني الماضي 2019، فيما اشارت اغلى تصدير اكثر من 113 مليون برميل بايرادات تجاوزت الـ 6 مليارات.

وذكر بيان للوزارة تلقته ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) إن "مجموع الصادرات والايرادات المتحققة لشهر كانون الثاني الماضي، بحسب الاحصائية الاولية الصادرة عن شركة تسويق النفط العراقية (سومو)، حيث بلغت كمية الصادرات من النفط الخام (113) مليون و(111) الف و(437 ) برميل، بايرادات بلغت اكثر من (6) مليارات و(352 ) مليونا و(753) الف دولار".

وأوضحت الوزارة، أن "مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر كانون الثاني الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت (110) مليونا و(245) الفا و(281) برميلا، اما من حقول كركوك فقد بلغت الكميات المصدرة (2) مليون و(315) الفا و(381) برميلا، فيما بلغت الكميات المصدرة من حقل القيارة (550) الفا و(775) برميلا ً".

وتابعت، أن "المعدل اليومي الكلي للصادرات بلغ (3) ملايين و(649) الف برميل"، لافتة الى أن "معدل سعر البرميل الواحد بلغ (56,164) دولارا".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (واع / النفط تعلن عن مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام والايرادات لشهر كانون الثاني) نشر أولاً على موقع (وكالة انباء الاعلام العراقي) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (واع / النفط تعلن عن مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام والايرادات لشهر كانون الثاني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة انباء الاعلام العراقي).