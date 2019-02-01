مصدر أمني: مقتل مواطنة رميًا بالرصاص شمال البصرة

2019/02/01 | 15:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مصدر أمني في البصرة، مقتل مواطنة تبلغ من العمر 35 عاما رميا بالرصاص من قبل شخصين بالقرب من منزلها في إحدى نواحي شمال المحافظة.

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