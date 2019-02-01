رواك يدعو محافظ المثنى للتدخل في هذا الأمر!

2019/02/01 | 15:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس المجلس المحلي في قضاء السماوة، بسام رواك، أن الموقع المقترح من قبل بلدية المدينة لاستغلاله كمساحة لبيع الأغنام غير مناسب وبعيد عن مركز المدينة.

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