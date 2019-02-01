النفط تعلن مجموع الكميات المصدرة من الخام والإيرادات المتحققة الشهر الماضي

2019/02/01 | 15:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة النفط عن مجموع الصادرات والإيرادات المتحققة لشهر كانون الثاني الماضي ، بحسب الإحصائية الأولية الصادرة عن شركة تسويق النفط العراقية {سومو}.

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