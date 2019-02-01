النفط تعلن صادراتها خلال الشهر الماضي

2019/02/01 | 15:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس أعلنت وزارة النفط، الجمعة، مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام والايرادات المتحققة لشهر كانون الثاني الماضي 2019.وذكر بيان للوزارة تلقى “ناس” نسخة منه، اليوم (1 شباط 2019)، أن “مجموع الصادرات والايرادات المتحققة لشهر كانون الثاني الماضي، بحسب الاحصائية الاولية الصادرة عن شركة تسويق النفط العراقية “سومو”، بلغت من النفط الخام اكثر […]

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