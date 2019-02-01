توافد عدد من المتظاهرين الى ساحة التحرير وسط بغداد

2019/02/01 | 15:26

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بغداد اليوم- بغداد

أفاد مصدر أمني، الجمعة 1 شباط 2019، بأن عددا من المتظاهرين توافدوا صوب ساحة التحرير وسط بغداد.

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