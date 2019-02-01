النفط تعلن مجموع الصادرات النفطية والايرادات المتحققة للشهر الماضي

2019/02/01 | 15:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت وزارة النفط، مجموع الصادرات والايرادات المتحققة لشهر كانون الثاني الماضي ، بحسب الاحصائية الاولية الصادرة عن شركة تسويق النفط العراقية “سومو”.

وقال المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر كانون الثاني الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت اكثر من (110) مليونا و (245) الفا و(281) برميلا، اما من حقول كركوك بلغت الكميات المصدرة (2) مليون و(315) الفا و(381) برميلا ، فيما بلغت الكميات المصدرة من حقل القيارة (550) الفا و (775) برميلا”.

وأشار الى ان “المعدل اليومي الكلي للصادرات بلغ (3) ملايين و(649) الف برميل”، مبينا ان “معدل سعر البرميل الواحد بلغ (56,164) دولارا”.

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