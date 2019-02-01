إغتيال مدني بأسلحة كاتمة شرقي بغداد

2019/02/01 | 15:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أفاد مصدر امني، اليوم الجمعة، بإغتيال مدني بأسلحة كاتمة للصوت شرقي بغداد.

وقال المصدر لـ”النور نيوز”، ان “مسلحين مجهولين اطلقوا نيران اسلحتهم الكاتمة للصوت لدى مروره في منطقة الرشاد، ما اسفر عن

وأشار الى ان “قوة امنية سارعت لمكان الحادث وفتح تحقيق بالحادث ونقل الجثة الى الطب العدلي”.

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