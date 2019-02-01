عمليات بغداد تعلن تحرير فتاة واعتقال اثنين من خاطفيها

2019/02/01 | 15:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت قيادة عمليات بغداد، تحرير فتاة مختطفة واعتقال اثنين من خاطفيها في منطقة المنصور.

وقالت القيادة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “بعد ورود معلومات تفيد عن قيام افراد عصابة بخطف فتاة من منطقة حي الجهاد ومطالبة ذويها بمبلغ من المال (الفدية) تم تشكيل فريق عمل مشترك من لواء المشاة (54) ومفرزة من مكتب مكافحة اجرام المنصور”.

وذكر البيان، ان “عملية القاء القبض على العصابة تمت بكمين نصب لهم في منطقة الداوودي، وتم تحرير الفتاة المختطفة والقاء القبض على اثنين من الخاطفين”.

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