2019/02/01 | 15:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 2abkrDcdh6w

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بعد 8 أشهر من تكليفه بها| الحريري يعلن تشكيل حكومته المؤلفة من 30 وزيرا) نشر أولاً على موقع (قناة الراصد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بعد 8 أشهر من تكليفه بها| الحريري يعلن تشكيل حكومته المؤلفة من 30 وزيرا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الراصد).