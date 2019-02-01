2019/02/01 | 15:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القوات العراقية تعتقل عنصرين من البيشمركة شمال كركوك) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القوات العراقية تعتقل عنصرين من البيشمركة شمال كركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).