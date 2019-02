2019/02/01 | 15:38

شاهد..ماذا فعلت السيول بجسر "حديث الولادة" في هذه المحافظة

الجمعة 1 فبراير 2019 - 14:29

جرفت سيول خلفتها أمطار غزيرة جسر الشرقاط الذي أنشئ قبل أشهر وربط بين شطري محافظة صلاح الدين، وذلك بسبب ارتفاع منسوب نهر دجلة.

وذكر مجلس محافظة صلاح الدين أن "التيارات السريعة لمياه نهر دجلة تسببت بقطع روابط الجسر العائم وتجريف أجزائه الى مناطق أسفل".

فيما حذر مسؤولون في المحافظة من خطر ارتفاع منسوب النهر على سدة سامراء بعد تجاوز منسوب دجلة مترين ونصف، مطالبين باتخاذ إجراءات وقائية سريعة.

