2019/02/01 | 15:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( التربية تعلن توزيع اجهزة كشف الغش الالكتروني في المراكز الامتحانية) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( التربية تعلن توزيع اجهزة كشف الغش الالكتروني في المراكز الامتحانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).