English | كوردى


ضبط شاحنة محملة بمادة
2019/02/01 | 15:38
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد:سومر نيوز

اعلنَ الناطق الاعلامي باسم قيادة شرطة ديالى العقيد غالب العطية عن ضبط شاحنة محملة بمادة "عضوية&q...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( ضبط شاحنة محملة بمادة "عضوية" في ديالى) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( ضبط شاحنة محملة بمادة "عضوية" في ديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).

كامل التفاصيل في: سومر نيوز ✓


Sponsored Links

اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
بالفيديو والصور
الأكثر شيوعا