2019/02/01 | 15:38

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بغداد:سومر نيوز

اعلنَ الناطق الاعلامي باسم قيادة شرطة ديالى العقيد غالب العطية عن ضبط شاحنة محملة بمادة "عضوية&q...

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