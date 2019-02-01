2019/02/01 | 15:38
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
ضبط شاحنة محملة بمادة "عضوية" في ديالى) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد:سومر نيوز
اعلنَ الناطق الاعلامي باسم قيادة شرطة ديالى العقيد غالب العطية عن ضبط شاحنة محملة بمادة "عضوية&q...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
ضبط شاحنة محملة بمادة "عضوية" في ديالى) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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