فيتو على تعيين رؤساء الحكومة السابقين نواباً لرئيس الجمهورية

2019/02/01 | 15:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في الوقت الذي يشهد فيه العراق أزمة سياسية معقدة بشأن ما تبقّى من وزراء في حكومة عادل عبد المهدي، يثار حديث بشأن مناصب نواب رئيس الجمهورية برهم صالح، الذين اعتيد عرفاً أن يكونوا ثلاثة، يتم ترشيحهم من بين رؤساء الوزراء والبرلمان السابقين.وبينما تؤكّد مصادر سياسية وجود فيتو من قوى كبيرة على بعض رؤساء الحكومات السابقين […]

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