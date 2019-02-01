البرهان عربون مصالحة بين الحلبوسي والبزاز

2019/02/01 | 15:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف قيادي في الحشد الشعبي، عن مصالحة بين رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي والاعلامي سعد البزاز.وقال يزن الجبوري نجل النائب السابق مشعان الجبوري في تغريدة له على تويتر:” على الخير لرئيس البرلمان محمد الحلبوسي المصالحة مع سعد البزاز وعلى الخير الفضائية الجديدة {البرهان} من لندن”.يذكر ان رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي وصل الأحد […]

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