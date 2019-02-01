الدفاع المدني يخمد حريق مول تايمز سكوير وسط البصرة

2019/02/01 | 15:38

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البصرة –عراق برس-1شباط/ فبراير: تمكنت فرق الدفاع المدني ، ظهر الجمعة، من السيطرة على حريق كبير اندلع في مول تايمز سكوير وسط البصرة.

وتعاملت فرق الدفاع المدني مع الحريق الذي اندلع داخل مطعم في الطابق الرابع من مول تايمز سكوير ، وتسبب باختناق عامل واحد نقل الى المستشفى لتلقي العلاج ،لكنه تسبب بخسائر مادية كبيرة ، وفق لتقارير الدفاع المدني .

ونقل مراسل / عراق برس/ من موقع الحدث ،ان ” فرق الدفاع المدني تعمل في هذه الساعة على تبريد مكان الحادث، ليتمكن خبير الادلة الجنائية، من تحديد اسباب اندلاع الحريق “.

وشوهدت سحب الدخان من مناطق متعددة في البصرة بعد اندلاع ، فيما هرعت فرق الدفاع المدني الى مطكان الحادث واخلت المبنى قبل الشروع باطفاء الحريق.



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