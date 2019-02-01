واشنطن تستعد لاعلان الانسحاب من معاهدة القوى النووية المتوسطة

2019/02/01 | 15:38

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واشنطن –عراق برس-1شباط/ فبراير : افادت وسائل إعلام أميركية، أن وزير الخارجية مايك بومبيو، سيعلن انسحاب الولايات المتحدة من معاهدة القوى النووية متوسطة المدى.

وسيتمحور تصريح بومبيو المرتقب حول المعاهدة المذكورة المبرمة بين واشنطن وموسكو عام 1987.

وبدورها نفت روسيا انتهاك المعاهدة وذلك بعد أن هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بانسحاب بلاده من معاهدة القوى النووية متوسطة المدى المبرمة مع روسيا.

ووقع البلدان المعاهدة في 1987، وتهدف بالدرجة الأولى إلى تعزيز أمن الولايات المتحدة وحلفائها في أوروبا، والشرق الأقصى.

وتمنع الاتفاقية واشنطن وموسكو من امتلاك أو تصنيع أو تجريب صواريخ كروز متوسطة المدى (300 إلى 3400 ميل).انتهى (1)

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