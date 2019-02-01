مستشفى الزهراء التعليمي في واسط يعفي الجرحى وذوي الشهداء من أجور العلاج

2019/02/01 | 15:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعفت ادارة مستشفى الزهراء التعليمي في محافظة واسط، الجمعة، وبالتنسيق مع المكتب التنسيقي لطبابة الحشد في المحافظة اعفت الجرحى وذوي الشهداء من أجور العلاج في بالتنسيق مع إدارة المستشفى.

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