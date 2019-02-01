2019/02/01 | 15:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بإشراف معاونية التدريب..تخرج دورة مقاتل أساس دورة شهداء لواء ٤١ (صور)

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