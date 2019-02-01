2019/02/01 | 15:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كركوك ناو تم إطلاق سراح عناصر البيشمركة بعد اعتقالهم من قبل قوات الشرطة الاتحادية بسبب اقترابهم من نقطة أمنية شمالي كركوك “بالخطأ”، فيما كشف شاهد عيان انه تم إطلاق عيارات نارية من قبل الطرفين بالهواء.وقع الحادث ظهر اليوم الجمعة 1 شباط 2019، عندما اقتربت سيارة “حوضية” تابعة لقوات البيشمركة من نقطة تفتيش للشرطة الاتحادية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مشادة كلامية واطلاق عيارات نارية بين البيشمركة والشرطة الاتحادية شمالي كركوك ..



لهذا السبب كركوك ناو.

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