2019/02/01 | 15:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سوران محمد – كركوك اعلن مدير دائرة توزيع المنتوجات النفطية في كركوك، عن توزيع اربعة اضعاف من النفط الابيض على المواطنين في شهر كانون الاول مقارنة بشهر تشرين الثاني 2018، ويُرجع السبب الى “تزوير عدد كبير من بطاقات النفط” التي وصلت الى المحافظة من الصين، من دون اعتقال اي شخص على هذه التهمة.وتجنبا لحالات […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص استلام اربعة اضعاف من النفط الابيض بالبطاقات المزورة مقارنة بالبطاقة الاصلية في كركوك كركوك ناو.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استلام اربعة اضعاف من النفط الابيض بالبطاقات المزورة مقارنة بالبطاقة الاصلية في كركوك) نشر أولاً على موقع (كركوك ناو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (استلام اربعة اضعاف من النفط الابيض بالبطاقات المزورة مقارنة بالبطاقة الاصلية في كركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كركوك ناو).