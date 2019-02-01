اعتراف استرالي بتنفيذ ضربة جوية خاطئة في محافظة نينوى

2019/02/01 | 15:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقرت وزارة الدفاع الأسترالية، اليوم الجمعة، بسقوط ضحايا مدنيين عراقيين بغارة لقواتها في محافظة نينوى عام 2017.وبحسب رويترز، فأن الحكومة الأسترالية أكدت أن ضربة جوية

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