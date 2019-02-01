تظاهرة تطالب بتغيير اعضاء الاتحاد الحالي واستبدالهم بالنجوم الدوليين السابقين

2019/02/01 | 15:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ينظم العشرات من الجماهير، اليوم الجمعة، تظاهرة أمام مقر الاتحاد العراقي لكرة القدم للمطالبة بالتغيير.وقال مصدر صحفي، إن العشرات من الجماهير سيتظاهرون اليوم في تمام

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