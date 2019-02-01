النفط تكشف عن حجم صادراتها خلال الشهر الماضي

2019/02/01 | 15:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة النفط عن مجموع الصادرات والايرادات المتحققة لشهر كانون الثاني الماضي، بحسب الاحصائية الاولية الصادرة عن شركة تسويق النفط العراقية سومو، حيث بلغت أكثر من 113 مليون برميل نفط.وقال المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد، ان "مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر كانون الثاني الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت 110 مليون و245 الفا و281 برميلا، اما من حقول كركوك بلغت الكميات المصدرة 2 مليون و(315) الفا و(381) برميلا، فيما بلغت الكميات المصدرة من حقل القيارة (550) الفا و (775) برميلا".

وأضاف، ان "المعدل اليومي الكلي للصادرات بلغ (3) ملايين و(649) ألف برميل".

وبين، ان "ايرادات التصدير بلغت 6 مليارات و352 مليونا و753 ألف دولار".

واشار الى، ان "معدل سعر البرميل الواحد بلغ (56,164) دولارا".



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