الصين تتعهد بشراء مزيد من السلع الأمريكية

2019/02/01 | 15:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: تعهدت الصين بزيادة عمليات شراء السلع من الولايات المتحدة عقب انتهاء الجولة الثانية من المباحثات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.





وفي الأسبوع الجاري أجرى نائب رئيس مجلس الدولة الصيني زيارة إلى الولايات المتحدة لإجراء مباحثات مع وزير المالية والممثل التجاري الأمريكي.





ووفقاً لوثيقة نشرتها وكالة شينخوا الصينية اليوم الجمعة ذكرت أن الجانبين أحرزا تطورات هامة أثناء المحادثات التي وصفتها الوكالة بأنها "مثمرة صادقة ومحددة".





وأضافت أن بكين وافقت على زيادة واردات من المنتجات الصناعية والطاقة والزراعة والخدمات، ولكن دون إدراج مزيد من التفاصيل.





وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طالب الصين أمس بفتح أسواقها "ليس فقط من أجل الخدمات المالية والتي تقوم بها الآن، ولكن أيضاً إلى المصنعين والمزارعين وغير ذلك من الشركات والصناعات الأمريكية، بدون هذا ستكون الصفقة غير مقبولة".





أما الجانب الأمريكي فلم يعلن من جانبه أي تعهدات كنتيجة للمباحثات، لكن البيت الأبيض أكد على إحراز التقدم، "لايزال هناك الكثر من العمل الذي نحتاج إلى إنجازه".





وكان ترامب صرح أمس بأن بلاده تريد إبرام صفقة تجارية كبيرة مع الصين، "وإلا يتم تأجيل ذلك لبعض الوقت".





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