المجمع الفقهي و الفريق الأممي يدعو العراقيين ممن لديهم معلومات تتعلق بجرائم داعش إلى مشاركتها مع فريق التحقيق

2019/02/01 | 15:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 _ بغداد استقبل رئيس المجمع الفقهي العراقي فضيلة الشيخ الدكتور أحمد حسن الطه في جامع أبي حنيفة يوم أمس وفداً من فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم المرتكبة من جانب داعش (يونيتاد) برئاسة المستشار الخاص ورئيس فريق التحقيق السيد كريم خان.ورحب فضيلته بالعمل التحقيقي الذي يقوم به فريق يونيتاد […]

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