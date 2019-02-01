ألمانيا: على روسيا أن تغير سلوكها لإنقاذ معاهدة نووية مع أمريكا

2019/02/01 | 15:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية اليوم الجمعة إن على روسيا الالتزام ببنود معاهدة القوى النووية المتوسطة المدى التي أبرمتها مع الولايات المتحدة حتى يتسنى العمل بها.

وقال المتحدث “لم نلمس أي تغيير في سلوك روسيا خلال الستين يوما الماضية” مضيفا أن الكرة في ملعبها الآن.

وتعتقد ألمانيا أن الطريقة الوحيدة التي يمكن لروسيا أن تنقذ بها المعاهدة هي معالجة المخاوف المتعلقة بنظام صواريخ كروز والتي دفعت الولايات المتحدة إلى التخلي عن المعاهدة المبرمة عام 1987.

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