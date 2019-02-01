2019/02/01 | 15:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كأس ملك إسبانيا: كلاسيكو مثير في نصف النهائي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع ناس نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/02/01 | 15:53.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع ناس نيوز.

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