إيران وقطر تحضران للرد على “أم بي سي عراق” عبر إطلاق محطة فضائية موجهة

2019/02/01 | 15:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس كشفت مصادر إعلامية وسياسية، عن جهود مزدوجة يقودها إيرانيون وقطريون لدراسة آليات الرد على قرار إدارة مجموعة “أم بي سي” افتتاح قناة “ام بي سي عراق”، فيما يتحدث مصدر مطلع على لقاءات جمعت اطرافاً مختلفة عن عدة خيارات على طاولة البحث.مفاجأة مُربكة ويقول المصدر في حديث لـ “ناس” اليوم (1 شباط […]

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