قبائل بني حمدان تشارك عزاء الامير “تحسين بك” أمير الديانة الايزيدية

2019/02/01 | 15:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 _ الشيخان شارك قبائل بني حمدان عزاء الامير تحسين بك أمير الديانة الايزيدية في العراق و العالم في قضاء الشيخان شرق محافظة نينوى شمال العراق.حيث حضر عنهم الأمير شیخ سعد شویرد امير قبائل بني حمدان في العراق والوطن العربي و وفد كبير يرافقه يمثلون وجهاء وشیوخ بني حمدان من الموصل وبغداد وصلاح […]

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