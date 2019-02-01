تكتل استراتيجي إقليمي جديد ليس فيه قطر الإرهابية

2019/02/01 | 15:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مصدر مطلع أن الاجتماع السداسي لوزراء خارجية الكويت والسعودية والإمارات والبحرين ومصر والأردن في منطقة البحر الميت، أمس الخميس، شهد طرح الملفات العربية الساخنة على طاولة الحوار، مضيفاً أن جدول أعمال الاجتماع الموسع لم يكن مدرجاً عليه من قريب أو بعيد مسألة التقارب الخليجي مع إسرائيل.

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