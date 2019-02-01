مصدر أمني: إخماد حريق في مول التايم سكوير بالبصرة

2019/02/01 | 15:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ​أفاد مصدر أمني، اليوم الجمعة، بسيطرة فرق الدفاع المدني على الحريق الذي اندلع في مول تايم سكوير وسط مدينة البصرة.

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